Pompacının dalgınlığı ucuz atlatıldı

-Akaryakıt istasyonu görevlisinin gaz tabancasını teslim alması

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( TEKİRDAĞ - ÖZEL)-Sürücü istasyon görevlisinin araç üzerinde unuttuğu tabanca ile 40 km ilerledi TEKİRDAĞ



- Aracına İstanbul’daki bir akaryakıt istasyonundan gaz alan sürücü, istasyon görevlisinin araç üzerinde unuttuğu tabanca ile Çorlu’ya kadar geldi. Diğer sürücülerin ikazları ile durumu fark eden sürücü, gaz tabancasını benzinlik görevlilerine teslim etti. Edinilen bilgilere göre olay İstanbul Selimpaşa’da yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstanbul’da sahur davetine katıldım dönüşte, İstanbul’dan Edirne yönüne ilerlerken Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan aracıma gaz aldım diyen Mert Çelik, “Gaz parasını kredi kartımdan ödedim, fişini görevliye verdim ve bana hayırlı sabahlar diyerek işlemimi tamamladı. Ben de hiçbir şey anlamadım ama takılı kalmış. Normalde benzin istasyonu görevlisi onu oradan alır her zaman olduğu gibi. Benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra Kınalı kavşağına kadar ilerledim. Yolda araçlar, sürekli bana selektör yapıyor, korna çalıyor, dörtlülerini yakıyor ama ben bir şey anlamadım. 40 kilometre kadar ilerledikten sonra dikiz aynasından bakınca aracın arkasından sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar çıktığını gördüm. Ondan sonra durdum baktım arkamda 3 metrelik halat. Ne olduğunu pek anlayamadım sonradan anladım o gene gaz pompasıymış, böyle komik bir olay yaşandı. Ama Allah korudu, çünkü araba gazlı ve araç üzerinde takılı unutulan pompadan kıvılcım çıkıyor ne olacağı belli değil. Fakat, felaketle sonuçlanmadan işi bitirdik, arkadaşlar da İstanbul’dan geldiler pompasını teslim almaya dedi.

34 ZD 2451 plakalı aracı ile üzerinde gaz tabancası ve hortumu takılı halde ilerleyen sürücü Çelik, “Ben pompa aracın arkasında takılı vaziyette 40 kilometre yol almışım, diğer sürücülerin ikazları ile durumu fark ettim ve sosyal medyada paylaştım, akaryakıt istasyonu şirketine yazdım, pompanız bende gelip alın dedim. Pahalı bir şey olduğu için de yol kenarına atmadım. Teslim ediyorum şimdi onlara” diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu görevlisi Bayram Sarukan ise, “Bu tamamen bizim personelin dalgınlığından kaynaklanan bir şey fişi verdikten sonra tabancayı alması gerekiyordu. Almamış böyle bir dalgınlığına gelmiş. Büyük ihtimal oruç tutuyordu unutkanlığına gelmiştir” şeklinde konuştu.



