Polisten sürücülere kış lastiği için son uyarı

-Polislerin sürücüleri uyarması

-Lastiklerin kontrol edilmesi



( SİVAS -ÖZEL)- 1 Aralık'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesi Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları uygulamada sürücüleri kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı SİVAS



- 1 Aralık'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesi Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları uygulamada sürücüleri kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması 81 ilde 1 Aralık'ta başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların bu tarihe kadar kış lastiği taktırmaları gerekiyor. Kış aylarında kar ve buzlanmadan kaynaklı meydana gelen kazaların önüne geçebilmek için yapılan uygulama öncesi Sivas'ta polis ekipleri Sivas-Ankara karayolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği önünde kış lastiği uygulaması yaptı. Yolcu otobüslerini, yük taşımacılığı yapan ticari araçları durduran polis ekipler sürücüleri 1 Aralık'a kadar kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kış lastiği taktırmalarının zorunlu olduğunu anlatarak kurala uymadıkları taktirde 625 lira para cezası kesileceğini ifade ettiler. Sürücülerde uygulama için polis ekiplerine teşekkür ederek kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği için önemli olduğunu belirtti.



