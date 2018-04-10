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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Polisten sürücülere ceza yerine 'leblebi ve çikolata'

Polisten sürücülere ceza yerine 'leblebi ve çikolata'

durdurulan araçlardan görüntü

Polis 

-çikolata dağıtımı
-sürücülerin konuşmaları
-detaylar

( ÇORUM -HD) Polisten sürücülere ceza yerine "leblebi ve çikolata" ÇORUM

- 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği sürücülere ceza yerine leblebi ve çikolata ikram etti. Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan araçların şoförlerine "Çorum Leblebisi ve çikolata" ikram edildi. İstasyon Amir Vekili Baş Polis Orhan Mercan, "Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesince Sungurlu polisi olarak Çorum ve Sungurlu'nun tanıtımına katkıda bulunmak için sürücülere leblebi ve çikolata ikramında bulunduk. Bu özel günde tüm sürücülere kazasız bir yolculuk diliyoruz" dedi.
Leblebi ve çikolata ikramında bulunulan sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirterek Polislerin gününü kutladılar.
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