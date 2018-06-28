Polisten ruhsatsız tabancalara geçit yok

-Arka koltuk altında tabanca bulması

-Başka bir otomobilde arama yapması

-Tavan kısmındaki cam bölmede tabanca bulması

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamalarda lüks iki otomobilin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi- Tabancanın birinin otomobilin tavan tarafındaki cam bölmede ele geçmesi polisi bile şaşkına çevirdi ADANA



- Adana'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamalarda lüks iki otomobilin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Polis bu uygulamalarda şüphelendiği araçları durdurarak ince arama yapıyor. Yapılan bu aramaların ikisinde polis otomobillerin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılardan biri tabancayı arka koltuk altına saklarken diğer zanlıların tabancayı lüks otomobilin tavan kısmında bulunan cam bölmeye saklaması polisi bile şaşkına çevirdi. Olaylarla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların tabancalardan haberlerinin olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

