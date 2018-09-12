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( GİRESUN ) Polisten "Okul öncesi huzur" uygulaması GİRESUN



- Giresun’da "Okul öncesi Huzur" uygulaması gerçekleştirilirdi. 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına 6 gün kala Giresun’da 380 polisin katılımıyla “Okul öncesi huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleşen uygulamada Giresun genelinde 3 bin 500 kişinin GBT'sine bakılarak umuma açık 315 iş yeri denetlendi. 16:00-19:00 saatleri arasında okul ve üniversite çevrelerinde, 21:00-23:00 saatleri arasında ise 21:00 umuma açık yerlerde yapılan uygulamada 300 araç kontrol edilirken, 7 bin lira idari para cezası kesildi, araması olan 3 şahıs ise yakalandı.

