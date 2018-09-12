Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten 'Okul öncesi huzur' uygulaması

Polisten 'Okul öncesi huzur' uygulaması

Uygulama ve sorgudan detay

Strateji Polis Para Cezası Akalan Trol 

-Trafik uygulaması detay

( GİRESUN ) Polisten "Okul öncesi huzur" uygulaması GİRESUN

- Giresun’da "Okul öncesi Huzur" uygulaması gerçekleştirilirdi. 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına 6 gün kala Giresun’da 380 polisin katılımıyla “Okul öncesi huzur” uygulaması gerçekleştirildi.
Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleşen uygulamada Giresun genelinde 3 bin 500 kişinin GBT'sine bakılarak umuma açık 315 iş yeri denetlendi. 16:00-19:00 saatleri arasında okul ve üniversite çevrelerinde, 21:00-23:00 saatleri arasında ise 21:00 umuma açık yerlerde yapılan uygulamada 300 araç kontrol edilirken, 7 bin lira idari para cezası kesildi, araması olan 3 şahıs ise yakalandı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı