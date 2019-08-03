Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

-Kaza yerinden detay

-Polisin konuşmaları

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın ayrılması



( ANTALYA )- Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında olay yerine gelen polis memuru, kask takmayan kazazedeyi göstererek, “Bakın arkadaşlar kaskın değerini görüyorsunuz değil mi? Kafasında sorun var. Kask taksaydı bu olmayacaktı” diyerek olay yerine toplanan vatandaşlara ders verdi ANTALYA



- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başında kask olmayan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip düştü. Kazada başından yaralanan sürücüye polis, "Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz ama sağlığınız için takacaksınız"dedi.

Gazipaşa ilçesi, Deniz Kızı kavşağında motosiklet kazası meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada 07 AFU 516 plakalı motosikletin sürücüsü 52 yaşındaki Ö.F.K, dengesini kaybederek düştü. Kask takmayan ve başından yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen bayan doktor yaptı. Kazazedeye ilk müdahalesi yapılırken olay yerinde bulunan polis memuru Nihat Düz, kaza yerine toplanan kalabalığa sıcağı sıcağına kask eğitimi verdi. Kaza yerine toplanan meraklı kalabalığa seslenen polis memuru, “Bakın arkadaşlar kaskın değerini burada görüyorsunuz. Hocam bak kask takmamış, kafasında sıkıntı var. Canlı örneğini görüyorsunuz değil mi? Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz. Sağlığınız için takacaksınız kaskı” diyerek uyardı. Kaskı olmayan kazazedeyle konuşan Nihat Düz, “Hocam sana bir kask hediye edeceğim. Belki de motosikletin koltuğunun altında kask da vardır” dedi.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.F.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AMT-İA-

