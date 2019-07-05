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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Polisten kapsamlı uygulama - ADANA

Polisten kapsamlı uygulama - ADANA

- Polisten kapsamlı uygulama - Uygulama ve kontrol yapan polislerden detaylar Adana 'da polisten kapsamlı uygulamaADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde 121 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde polis ekiplerince Yunus Emre, Anadolu, Yeşilbağlar ve 19 Mayıs mahallelerinde uygulama yapıldı.Uygulamada, 121 araç, 97 motosiklet ve 332 şahısın sorgulaması yapıldı, 23 gram esrar, 20 uyuşturucu nitelikte hap, 2 tüfek, tabanca ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Uyuşturucu Nitelik Polis Ekipleri Trol 

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