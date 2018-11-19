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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kaçmak isterken balkondan atlayan asker kaçağı yaralandı - KARABÜK Video

Polisten kaçmak isterken balkondan atlayan asker kaçağı yaralandı - KARABÜK Video

- Olay yeri detaylarıYakalanmamak için balkondan atlayan asker kaçağı yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te polise yakalanmamak için ikinci kattaki balkondan atlayan asker kaçağı yaralandı.Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1010 No’lu Cadde'de bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede kalan O.T. (20), henüz belirlenemeyen nedenle 4 arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın uzaması ve kavgaya dönüşmesi üzerine seslerden rahatsız olan komşuları polise haber verdi.Polisin eve geldiğini fark eden O.T, balkondan atlayarak kaçmak istedi. Yere düşen ve yaralanan O.T, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Vücudunda kırıklar oluşan O,T. yoğun bakıma alındı.Evde bulunan 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Polis Akalan Asker Kaçağı Sağlık Ekipleri 

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