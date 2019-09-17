Polisten kaçarken kaza yapmıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

--Aracın gelmesi

--Aracın cipe çarpması

--araçtan inip kaçanlar ve polis ekiplerinin gelmesi

-AKTÜEL

-- Gözaltına alınan şüpheli

-- Kaza yapan araç

--Genel



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yaptığı kaza, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gece merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tiryakiler Sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 GB 1453 plakalı otomobille polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Çıkmaz sokağa giren otomobil, park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi.Kaza yapan sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 şahıs yakalandı. Olay sırasında bir polis memuru ise kazaen silahla hafif yaralanmıştı. Polisten kaçan sürücünün çıkmaz sokağa dönmek isterken yaptığı kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde şüpheli aracın gelişi ve dönüş sırasında cipe çarpmasıyla, peşinde olan polislerin kısa sürede şahısları gözaltına alması yer aldı. Öteyandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

