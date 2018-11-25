Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisten işçiye aşırı tepki

Polisten işçiye aşırı tepki

detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

İnşaat Alanı Polis Memuru Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Artvin'de polis ekiplerinden yardım isteyen işçiye polis memurunun aşırı tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Artvin’de inşaat alanından hafriyat çıkaran işçiler, trafiğin aksamaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yardımcı olmak üzere çağrılan ekip ile işçiler arasında tartışma çıktı. Polis ekibinin tavsiyelerini dinlemeyen bir işçi yüksek sesle tartışmaya başladı.
Bu arada bir memur da hakaret eden işçiyi güç kullanarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak polis memurunun güç kullanması çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı. İşçinin haksızlığa uğradığını düşünen bir kadın ise tartışmayı cep telefonuna kaydetti.
Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, diğer polis memurlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı. Hafriyat çalışmaları kaldığı yerden devam etti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı