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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten bayram tatiline gidecek vatandaşlara hırsızlık uyarısı

Polisten bayram tatiline gidecek vatandaşlara hırsızlık uyarısı

Toplum Destekli Polislik ekiplerinden genel görüntü

Polis Alışveriş Bayram Tatili Hırsız Irak 

-Polislerin kapıyı çalması
-Vatandaşlara uyarılarda bulunması
-Yoldan geçen vatandaşlara broşür dağıtılması
-Vatandaşlarla röportajlar

( ADANA )- Toplum Destekli Polislik ekipleri kapı kapı gezerek ev ve iş yerlerindeki vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda tatil için evlerinden ayrılacak vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için ev ve iş yerlerine giderek broşür dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile gidecek vatandaşları yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kapı kapı gezerek uyardı. İl genelinde ev ve iş yerlerini gezen polisler, alışveriş merkezleri ve metro istasyonlarında da vatandaşlara uyarılarda bulunarak çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.
Polisler kapısını çaldıkları vatandaşlara evde değerli eşyalarını bırakmamaları, anahtarları paspas altına koymamaları yönünde uyarılar yaparken, vatandaşlar da polislerin bu çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Polisin uyarıda bulunduğu vatandaşlardan Gülten Bingöl, “Polislerimiz iyi ki var. Yaptıkları çalışma da çok güzel. Zaten bizim de önlem almamız gerekiyor. Çünkü ortalık çok kötü. Genelde memlekete gidiyoruz. Kapılarımızı iyi kilitliyoruz” diye konuştu.
Daha önce iş yerine ve evine hırsız giren kuaför Şerife Nergis, hırsızlara yönelik aldığı önlemleri anlatarak, “Paramı kesinlikle yatak odamda bulundurmuyorum. Kapıyı kilitliyorum ve sonra arkasına bir işaret bırakıyorum. Eğer o işaret yer değiştirmişse, hırsızlık olduğunu anlıyorum” dedi.

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