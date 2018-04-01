Polislerin yaralandığı kazayla ilgili bir sürücü gözaltına alındı

-Kazanın mobese görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- TEM Otoyolu'nda 8 polisin yaralandığı kaza ile ilgili MOBESE görüntülerini izleyen polis, olaya sebebiyet verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmiş, olayda 8 polis yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, yaralı meslektaşlarının ifadesini aldı. Kazaya aniden şerit değiştiren bir otomobilin neden olduğunu belirleyen polis, olay anına ilişkin MOBESE kameralarını da inceledi. Kazaya neden olan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücü Dursun İ.'yi gözaltına aldı. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

