Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Polislerin yaralandığı kazayla ilgili bir sürücü gözaltına alındı

Polislerin yaralandığı kazayla ilgili bir sürücü gözaltına alındı

Zanlının karakola girişi

Polis Çevik Kuvvet Mobese Görüntüsü Kamera Mobese 

-Kazanın mobese görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu'nda 8 polisin yaralandığı kaza ile ilgili MOBESE görüntülerini izleyen polis, olaya sebebiyet verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmiş, olayda 8 polis yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, yaralı meslektaşlarının ifadesini aldı. Kazaya aniden şerit değiştiren bir otomobilin neden olduğunu belirleyen polis, olay anına ilişkin MOBESE kameralarını da inceledi. Kazaya neden olan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücü Dursun İ.'yi gözaltına aldı. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı