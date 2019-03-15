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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Polislere 'konak' gibi kontrol noktası

Polislere 'konak' gibi kontrol noktası

Konaklardan ve görev yapan polislerden görüntü

Polis İsaf Mimari Kontrol Noktası Trol 

-Konağın içinden görüntüler
-Vali Varol'un açıklaması

( AMASYA ) AMASYA

- Şehzadeler şehri Amasya’da şehrin girişlerinde bulunan 3 yerdeki polis kontrol noktalarına Osmanlı döneminden kalma konaklardan esinlenilerek inşa edilen konteynerler konuşlandırıldı. Sık sık uğradığı bu noktalarda polislerle yaptığı görüşmelerde daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri adına uygulanabilecekleri değerlendiren Amasya Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel Türk mimarisini yansıtan 3 yeni konteyner yapılması için talimat verdi. Her biri 20 bin liraya mal olan 21 metre kare genişliğindeki yeni konteynerleri Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile birlikte inceleyen Vali Varol, şehre gelen misafirlerin veya transit geçen insanların ilk gördükleri nokta olan bu mekanları klasik Türk evleri şeklinde tasarladıklarını belirtti.
Varol, konteynerlerden ilçelere de yapılacağını söyledi.


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