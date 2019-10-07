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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı

Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı

olay yerinden detaylar

Kaçak Akalan Yardım Talebi Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-yakalanan araç ve içerisinden görüntüler, mermilerden görüntü

( GAZİANTEP - 1) GAZİANTEP

- Gaziantep'te önce büfe sahibine sonra da polise av tüfeği doğrultan şahıs, polislere ateş açarak olay yerinden kaçtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırgan yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. İddiaya göre Cumhuriyet mahallesi Hükümet caddesi üzerinde bir büfeye giren bir şahıs büfe sahibinden kaçak içki istedi. Büfe sahibinin kaçak içki olmadığını söylemesi üzerine ise aracından av tüfeğini alan şahıs, havaya ateş açmaya başladı.
Büfe sahibinin yardım talebi sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, şahıs ile büfe sahibini tartışırken buldu. Şahıs bu kez ise tüfeği polis ekiplerine doğrultarak, büfeden çıktı. Aracına binen şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerine doğru ateş açtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, alkollü olduğu tahmin edilen saldırganın aracı, ekiplerin kovalamacası ile Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler, şahsı gözaltına aldı. Ekipler araçta yaptığı aramada ise alkol şişesi ve 10 kutu otomatik av tüfeği mermisi buldu. (SD-
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