Polisler, şehit meslektaşlarını mezarları başında andı

-Mezarlıkta tören

-Mezarlık ziyareti

-Polislerin dua etmesi



( SAMSUN -HD) SAMSUN



- Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Samsun'da, polisler şehit meslektaşlarının mezarı başında dualar okudu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle mevlit okutularak şehitliklerde anma etkinliği yapıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katıldığı Büyük Cami'de yapılan mevlidin ardından Asri Mezarlık'ta anma programı düzenlendi.

Büyük Cami'de okunan mevlitte Samsun İl Müfütüsü Veysel Çakı, şehitler için dua etti. Asri Mezalık'ta düzenlenen anma programında Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şehitler anıtına çelenk sunarak anı defterini imzaladı. "Geride bıraktıklarınız en kıymetli emanetimiz" Anı defterini imzaladıktan sonra şehitlere hitaben konuşan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen siz yiğitlere; minnet ve şükranlarımızı iletmek için huzurunuzdayız. Kahramanlıklarınız tarihin altın sayfalarında yer alırken; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı milleti ve bölünmez bütünlüğünün ebediyete kadar sürmesinin mührü olmuştur. Fedakarlıklarınız her alanda verdiğimiz mücadele için gerekli güç ve kararlılığa ilham kaynağıdır. Türk Polis Teşkilatının her mensubu sizler gibi ülkemizin güvenliği için canlarını vermekten kaçınmayacaktır. Sizler için duyduğumuz gururu ne kadar ifade etmeye çalışsak azdır. Vatan ve milletimizin gönlünde en müstesna yerde rahat uyuyun. Geride bıraktığınız yakınlarınız milletimiz ve devletimizin en kıymetli emanetleri olacaktır" dedi.

Törenin ardından şehitliklere karanfil bırakılarak dualar okundu. Polisler de meslektaşlarının mezarları başında dua okudu. Programlara; İl Emniyet Müdürü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği(PEDER) Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, emniyet amirleri, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.



