Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

polis ekiplerinden ve yakalanan şüphelilerden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-ekip araçlarından görüntü
-ele geçirilen tüfekten görüntü
-elleri kelepçeli şüphelilerin imza atması
-ekip aracının uzaklaşması

( DENİZLİ )- Uyuşturucu satmaktan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı- Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı DENİZLİ

- Denizli’de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı. Otomobil içindeki biri uyuşturucu satmak suçundan aranması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, 712 sokak üzerinde park halinde şüpheli gördüğü bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden Müslüm C.’nin (25) uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Otomobil içinde yakalanan şüpheliler Müslüm C., Hasan C. (27) ile İlhan K. (26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı