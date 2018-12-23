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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi ağır yaralandı - ŞANLIURFA

Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi ağır yaralandı - ŞANLIURFA

- Olayın meydana geldiği mahalleden detay - Yaralının kaldırıldığı hastaneden genel ve detay görüntüler - Hastanede bekleyen yaralı yakınları ve polisten detay - Hastanenin genel görünümüPolisin silahla vurduğu kayınbiraderi ağır yaralandı - Şanlıurfa 'da beylik tabancasıyla ateş ettiği kayınbiraderini ağır yaralayan polis memuru gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı.Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden polis memuru E.B. alt komşusu ve kayınbiraderi olan öğretmen Mehmet Doğan'ın evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.Polis E.B, beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan'ı göğsünden ve boynundan yaraladı. Doğan, E.B'nin durumu meslektaşlarına iletmesinin ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Doğan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.Polis memuru E.B. gözaltına alındı.

Hastane Polis Memuru Kayınbirader Öğretmen Ameliyat 

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