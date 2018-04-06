Polisin özverisi rakamlara yansıdı - ANKARA

- Operasyon anı - Ele geçirilen eşyalarPolisin özverisi rakamlara yansıdı - Mal varlığına karşı yılbaşından itibaren işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 azaldı - Polisin özverili çalışması sonucu mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı ise yüzde 3,2 arttıANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - ORHAN ONUR GEMİCİ - Mal varlığına karşı yılbaşından itibaren işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 azaldı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suçun engellenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirildi, sokakta polisin görünürlüğü artırıldı.Ayrıca değişik tarihlerde ülke genelinde okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, aranan kişilerin yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı "Güven Huzur Uygulamaları" yapıldı.Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.Yapılan çalışmalar kapsamında bu yılın üç ayında mal varlığına karşı işlenen suçlardan geçen yılın aynı dönemine göre yankesicilikte yüzde 30, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 28,1, oto hırsızlığında yüzde 29,2, ikametten hırsızlıkta yüzde 20,7, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 21,5, gaspta yüzde 15,9, kapkaçta yüzde 17,9, otodan hırsızlıkta yüzde 18,7, dolandırıcılıkta yüzde 3,6 oranında azalma kaydedildi. - İyileştirmeler meyvesini verdiBaşta hırsızlık olmak üzere bu suçların, mal varlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 72'sini oluşturduğu öğrenildi.Bir önceki yılın ilk üç ayına göre malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmeler sonrası yüzde 21,2 oranında düşüş sağlandı.Malvarlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranında ise aynı dönemde yüzde 3,2 artış kaydedildi.