Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı

Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı

-arşiv görüntü-

Siyer Adli Kontrol Özel Güvenlik Harekete Geç Irak 

-Tutuklanan şahsın emniyetten çıkarılması
-Şahıs adliyeye götürülürken

( KIRIKKALE ) - Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de polislerin imzasını taklit ederek kursiyere sahte imzalı sertifika veren özel güvenlik firma şüphelisi savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. 08 Haziran 2018 tarihinde bir ihbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait ekipler, kent merkezindeki özel bir güvenlik firmasına baskın yapmıştı. Ekipler, firmada yaptıkları araştırma ve incelemede İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve polislerin imzasını taklit ederek kursiyerlere sertifika verildiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak firmadaki, Seyhan Ürün isimli şüpheli, gözaltı sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayın ardından mağdurların, kamu vicdanı ve Kırıkkale Savcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli Seyhan Ürün, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı