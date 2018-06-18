-Tutuklanan şahsın emniyetten çıkarılması

-Şahıs adliyeye götürülürken



( KIRIKKALE ) - Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı KIRIKKALE



- Kırıkkale’de polislerin imzasını taklit ederek kursiyere sahte imzalı sertifika veren özel güvenlik firma şüphelisi savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. 08 Haziran 2018 tarihinde bir ihbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait ekipler, kent merkezindeki özel bir güvenlik firmasına baskın yapmıştı. Ekipler, firmada yaptıkları araştırma ve incelemede İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve polislerin imzasını taklit ederek kursiyerlere sertifika verildiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak firmadaki, Seyhan Ürün isimli şüpheli, gözaltı sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayın ardından mağdurların, kamu vicdanı ve Kırıkkale Savcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli Seyhan Ürün, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi cezaevine gönderildi.

