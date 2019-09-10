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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler

Şahısların adli makamlara sevk edilmesi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Zanlıların uyuşturucu dökme anı, ele geçen malzemeler, detaylar
-Operasyondan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda polisi karşılarında gören zehir tacirleri ellerindeki uyuşturucuyu lavaboya dökerken yakaladılar. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Uyuşturucu kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak yaptıkları takipler neticesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.K, H.Ö, M.K. ve E.Ç. isimli şahısların evlerine yapılan baskınlarda 150 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 500 lira nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 26 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar baskın sırasında karşılarında polisi görünce ellerindeki uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye kalktı. Ekipler şahısların dökmek istedikleri maddeyi tuvaletten topladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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