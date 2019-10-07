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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı - GAZİANTEP

Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı - GAZİANTEP

- Olayın başladığı cadde - Olay yerindeki araç - Polislerin aracı incelemesi - Otomobil bagajında av tüfeği ve araç üstünde av tüfeği fişekleri Gaziantep 'te polise silah doğrultan kişi gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilinde av tüfeği bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Olay yerine gelen sivil polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli, daha sonra otomobille kaçmaya başladı.
Aracı takibe alan polis ekipleri, yaklaşık bir kilometrelik takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada bir av tüfeği ile 10 kutu fişek ele geçiren polis, sürücü H.U'yu gözaltına aldı.

Polis Polis Ekipleri Sivil Polis 

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