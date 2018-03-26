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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - KAYSERİ

Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - KAYSERİ

- FETÖ Şüphelisinin arabayla polise çarptığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları - Zanlının gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Zanlının Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan, yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen firari iş adamı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı. Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verilen iş adamı İsmail Ç, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Meriç Nehri civarında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.Üzerinde "Arif Ali N" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan İsmail Ç, Kayseri 'ye getirildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.İsmail Ç'nin aynı suçtan aranan kardeşi Osman Ç'nin yurt dışına kaçtığı, Bosna Hersek'te bulunduğu öğrenildi.İsmail Ç, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmış, polisin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Polis Aracı Sahte Kimlik Akalan Yurt Dışı Güvenlik Kamerası 

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