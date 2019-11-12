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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
“Polis Zinde Vatandaş Güvende” projesi hayata geçirildi

“Polis Zinde Vatandaş Güvende” projesi hayata geçirildi

Spor yapan polisler

Polis Memur 

-Mustafa Çalışkan’ın spor yapması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Polisler eğitmenler eşliğinde spor yaptı İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce personelin spor yapmasını sağlamak amacıyla uygulanması planlanan. Proje kapsamında, polisler eğitmenler eşliğinde spor yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, polis memurların spor yapmaları ve daha dinç olmaları amaçlanıyor. Kadırgalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve emniyet mensupları katıldı.
Eğitmen eşliğinde spor yapan polis memurlarına Çalışkan da eşlik etti. Proje kapsamında haftada bir gün bütün birimlerdeki polislerin, 44 farklı spor salonunda spor yapacağı belirtildi.
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