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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

Polisin yanında yürümesi

Polis Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) Polis yüzden fazla kamera görüntüsünü inceleyerek kapkaççıyı yakaladı SAMSUN

- Samsun'da polis 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaççının M.B.(37) olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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