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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu

Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu

Meydandaki adam

Polis Sokağa Çıkma Yasağı Yaşlı Adam Polis Ekipleri Trol 

-Ambulansın gelip muayenesi
-Sedyeye konması ve ambulansa konulması

( BURSA )- Bursa’da 70 yaşındaki adam belediye meydanında sızıp kaldı BURSA

- İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olsa da 70 yaşındaki bir vatandaş Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki meydanda yoğun alkol nedeniyle sızıp kaldı.Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Çok fazla alkol alan Fikret Korkmaz, bank üzerinde sızıp kaldı. Adnan Menderes Meydanı’nda sokağa çıkan yaşlı arayan emniyet ekipleri, yaşlı adamı görünce hemen 112’den destek talep etti. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, şahısta yaptıkları kontrollerde alkol aldığını tespit ederken vatandaş ambulansa bindirilerek Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Adnan Menderes Meydanı’nda yaşlı vatandaşların sürekli oturması, belediyenin bankları sökmesine neden olmuştu. Gün boyunca yapılan uyarılara rağmen vatandaşların hala burada oturması, polislerin sürekli bölgede kontrol yapmasına neden oluyor. Vatandaşlara kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yaşı 65 üzeri olan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunup evlerine gönderiyor.
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