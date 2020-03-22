Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı

-65 yaş üstü vatandaşların pazara sokulmaması kenarda oturtulması

-Oturmayı redederek kaçan vatandaştan görüntü

-Polis ve zabıta ekiplerinden genel görüntü

-Pazardan genel görüntü

-Vatandaş ile röp.



( DENİZLİ )- Polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu- Sokaklara çıkan yaşlı vatandaşlar için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı- Polis sokağa çıkma yasağını delen yaşlılar için yoğun çaba sarf etti DENİZLİ



- Denizli’de 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı konusunda polis üst düzey güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri semt pazarlarında kimlik kontrolü yapıp yaşları 65’in üzerinde olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıp evlerine geri gönderdi. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ise kimlik göstermeden pazara girmekten vazgeçerek kaçtı. Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının dün açıkladığı ’65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı’ uygulanmaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri yasağın eksiksiz uygulanması için yoğun çaba gösterirken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı dikkate almayarak sokağa çıkıp gezmeleri hatta banklarda dahi oturmaları dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan ekipler ‘155 Polis İmdat’ hattına gelen yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yoğun çaba sarf etti. Ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda sokaklarda görünen yaşlı vatandaşların ikametlerine geri götürülmesi konusunda da yardımcı oldular. Ekipler sokaklarda buldukları yaşlı vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra evlerine geri götürdü. Pazarda polis kimlik kontrolü yaptı Polis ekipleri sokak ve meydanlarda yaptıkları yaşlı vatandaş denetimlerini semt pazarlarında da sürdürdü. Ekipler semt pazarları girişinde kimlik yaşlarından şüphelendikleri şahısların kimliklerini alarak yaşlarını kontrol etti. Yaşları 65 ve üzerinde olanları pazara sokmayan ekipleri, şahıslara sokaklara çıkmamaları konusunda uyardıktan sonra evlerine geri gönderdi. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise yapılan kimlik kontrolleri sırasında önce birkaç eşya alınacağını söyleyerek içeriye girmek için şansını denedi. Kimisi ise kimlik göstermemek için çareyi kaçmada buldu. Pazara anne babasının ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen Kamil Çaklı, “Doğru bir uygulama çünkü virüs hızla yayılıyor. Şu anda bende kendi anne babamın eşyalarını aldım götürüyorum. Evden çıkartmadım herkesin de uyması lazım. Güzel bir uygulama1” dedi.





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