Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz’un anısına ay yıldız koreografisi yaptı

Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz’un anısına ay yıldız koreografisi yaptı

- 15 Temmuz anısına valiliğin basınla paylaştığı video

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Polis Öğrenciler Ay Yıldız 


- Erzincan’da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz’un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan’da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, valilik aracılığıyla basınla paylaşıldı. Videoda ayrıca gece çekilmiş ay yıldız görüntüleri de yer aldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı