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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Polis Merkezine Girip Vurulmayı İstedi

- Polis Merkezine Girip Vurulmayı İstedi

Karakola giren adam

( NEW YORK ) - Polis merkezine girip vurulmayı istedi NEW YORK

Polis Polis Merkezi Bild Şok Tabancası Gesi 


- ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi. New York Polis Deparmanı (NWPD) tarafından atılan bir tweet'te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla Pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi.
NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez'in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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