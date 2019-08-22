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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis memurunun cenaze töreninde duygulandıran an: 'Baba bizi bırakma'

Polis memurunun cenaze töreninde duygulandıran an: 'Baba bizi bırakma'

-Törene katılanlardan görüntüler

Üçüz Çocuk Polis Memuru Kalp Krizi Cenaze Aracı Gözyaşı 

--Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması
--Tabuttan görüntüler
--Çocukların ağlaması
--Tabutun cenaze aracına taşınması
--diğer detaylar
-Polis memurun fotosu

( KAYSERİ ) Polis memurunun cenaze töreninde duygulandıran an: "Baba bizi bırakma"- Üçüzler yetim kaldı- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için emniyette tören düzenlendi- Babasının tabutuna dokunarak ağlayan üçüzler: "Baba bizi bırakma" KAYSERİ

- Kayseri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Katfar için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törende merhum polis memurunun üçüz çocukları, "Baba bizi bırakma" diyerek ağlaması, törene katılanları duygulandırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 46 yaşındaki Yusuf Katfar, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum polis memuru için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törende, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, merhum polis memurunun mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından merhum polis memuru Katfar'ın cenazesinin bulunduğu al bayrağa sarılı tabutu polisler omuzlarına aldı. Bu sırada, oturdukları yerden kalkarak tabuta koşan merkum polis memuru Yusuf Katfar'ın üçüz çocukları 12 yaşındaki Zeynep Naz, Ahmet Furkan ve Muhammet Burak, "Baba bizi bırakma, seni çok özleyeceğiz" diyerek gözyaşı döktü. Çocukların ağlaması, törene katılanları duygulandırdı.
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