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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis memurundan örnek davranış

Polis memurundan örnek davranış

Polis Memuru Mustafa Samğar elinde baykuş yavrusu ve röportaj

İlk Müdahale Kırıklı Polis Memuru Hayvan Irak 

-Baykuş Yavrusunu Vana götürecek olan Polislere teslim etmesi
-Karton içerisinde bırakılan kuşun ilaçları ile birlikte araca bindirilmesi
-Van’da Hayvan Hastanesinde Doktora teslim edilmesi
-Prof. Dr. Lokmam Arslan ile röportaj

( VAN -HD)- Yaralı bulduğu yavru baykuşu önce ilçede tedavi ettirdi, ardından Van’a götürdü VAN

- Van’ın Muradiye ilçesinde görevli polis memuru, sabah işe giderken ağacın altında bulduğu ve uçamayan yavru baykuş’u veteriner hekime götürerek ilk müdahalesini yaptırdı. Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Samğar; sabah işe giderken ağacın altında bulduğu ve uçamayan yavru Baykuş’u alarak önce iş yerine götürdü, daha sonra yaralı ve bitkin olan yavruyu veteriner hekime götürerek ilk müdahalesini yaptırdı. Yavru Baykuş, veteriner hekim tarafından verilen ilaç sonrası polis memurları kendilerine tahsis edilen araç ile Van Yüzüncü Yıl Hastanesi Yabani Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne götürülerek Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokmam Arslan’a teslim edildi. Yavru Baykuş’u yetkililere teslim edilmek üzere mesai arkadaşlarına teslim eden polis memuru Mustafa Samğar; “Sabah işyerine geldiğimde ağacın altında gördüm. Baktığımda bir ayağı yaralıydı. Aldım biraz su verdik besledik. Daha sonra veteriner hekime götürdüm. Veteriner hekim antibiyotik ilaç verdi. Ayağının sağ eklem yeri yaralıydı, daha önce hiç hareket ettiremiyordu. İlk tedaviden sonra şimdi hareket ettirebiliyor. Şimdi ise İlçe Emniyet Müdürümüzün talimatıyla Van Hayvan Hastanesi'ne göndereceğiz” dedi.
Yaralı ve bitkin olan yavru Baykuş’un tedavisinin ardında doğal hayata bırakacaklarını söyleyen Prof. Dr. Lokmam Arslan, “Sabah saatlerinde işe giderken bulduğu yaralı kuşu getirerek bize teslim ettiler. Kuşumuzun ayağında kırıklık tespit ettik. Bu kırıklık tedavi edilerek düzeltilecek. Kuşumuzun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınarak doğadaki yaşam hayatına devam edecek. Bizde elimizden geleni yapacağız. Bu arada hem emniyet mensuplarına hem vatandaşlarımıza, yaban hayvan hayatına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Biz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, hem yuvasız yaban hayvanlarına hem de hastalanmış yaban hayvanlarına, doğada her ne sebeple olursa olsun bu durumda olan hayvanları sağlıklarına kazandırıp doğaya salmaktayız” dedi.

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