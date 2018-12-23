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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis memuru öğretmen kayınbiraderini vurdu

Polis memuru öğretmen kayınbiraderini vurdu

hastanedeki ambulans

İlk Müdahale Polis Memuru Çevik Kuvvet Kayınbirader Sağlık Ekipleri 

-hastanede önlem alan çevik kuvvet polisleri
-hastaneye gelen polisler
-hastane acilinden görüntüler
-hastanedeki kalabalık

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir polis memuru tartıştığı öğretmen kayınbiraderini vurdu. Ağır yaralanan şahıs ameliyata alındı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., alt katta oturan ve Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet D.’nin evine giderek daha önceden tartışma yaşadıkları bir konu nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkaran polis memuru Mehmet Emin B., kayınbiraderi Mehmet D.’ye ateş etti. Göğsüne 2, boynuna ise bir kurşunun isabet ettiği Mehmet D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Üst kattaki evine giden Mehmet Emin D. meslektaşlarını arayarak kayınbiraderini vurduğunu söyledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, hemen ameliyata alındı. Kayınbiraderin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis memuru enişte ise olay yerine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan şahsın yakınları hastaneye akın etti. Çevik kuvvet polisleri hastanede yeni bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara’dan memleketi Şanlıurfa’ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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