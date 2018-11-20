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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Polis memuru kalbine yenik düştü

Polis memuru kalbine yenik düştü

Polis memurunu tabutunun getirilmesi

Cenaze Polis Memuru Kalp Krizi Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-Polisi ailesinin ağlaması
-Törenden görüntü
-Törene katılanlar
-Yapılan dua
-Tabutun cenaze aracına taşınması
-Cenaze aracının gidişi
-Polisin fotoğrafı

( SAMSUN )- Polis memuru için töreni düzenlendi SAMSUN

- Samsun'da bir polis memuru, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görevli polis memuru 43 yaşındaki Murat Elmas sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dün yıllık izne ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Murat Elmas için bugün saat 15.30'da Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene emniyet mensupları, protokol üyeleri, askeri erkan, Elmas ailesi ve yakınları katıldı.
Murat Elmas'ın cenazesi yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi. Elmas'ın yarın öğle namazını müteakip Amasya Suluova Hacı Mustafa Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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