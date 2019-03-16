Polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

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( KASTAMONU )- İntihar eden polisin arkadaşları olay yerine geldi KASTAMONU



- Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurunun beylik tabancası ile intihar etti. Olay, Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçeşehir Sitesi yanındaki boş arazide bir şahsın yerde yatılı halde olduğu görüldü.

Yerde yatan şahsın durumunu fark eden çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan şahsı kimliğinden tespit etti. İntihar eden kişinin Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube biriminde görevli 34 yaşındaki Serkan Taşçıoğlu isimli şahsın olduğunu öğrenen ekipler, gözlerine inanamadı. Polis memurunun kendi beylik tabancası ile intihar ettiğini öğrenen ekipler, olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, boş arazinin etrafına şerit çekerek çalışmalara başladı.

34 yaşındaki polis memurunun intihar ettiği bilgisi alan Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, hemen olay yerine geldi. Olay yerine gelen emniyet müdürü yaşanan intihar ile ilgili ekiplerden bilgi aldı. Serkan Taşçıoğlu’nun intihar sebebi araştırılıyor.

