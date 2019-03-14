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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis memuru baba kaza yerine gittiğinde acıların en büyüğünü yaşadı

Polis memuru baba kaza yerine gittiğinde acıların en büyüğünü yaşadı

Olay yerinde cep telefonu ile çekilen ve ceset ile motosikletlerin yerde olduğu görüntü

( UŞAK )- Görevli olarak olay yerine giden baba kazada ölen gencin oğlu olduğunu öğrendi UŞAK

Sağlık Ekibi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 


- Uşak'ta liselilerin kullandığı 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Olay yerine görevli olarak giden polis memuru, kazada ölen gencin kendi oğlu olduğu öğrenince sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-İzmir Karayolu üzerinde Desan Sitesi yakınlarında meydana geldi. Uşak Lisesi 11. sınıfta okuduğu öğrenilen Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi olan U.D.'nin (17) kullandığı 64 AAB 371 plakalı motosiklet karşı yönden gelen ve bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan N.B.T.'nin sürdüğü plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes Kıtır'ın öldüğünü belirlerken, kazada diğer motosiklet sürücüleri ise olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Acılı babayı polis meslektaşları teselli etti Kazada, hayatını kaybeden gencin babası olan ve olay yerine görevli olarak giden polis memuru Fatih Kıtır, oğlunun ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirdi. Acılı babayı polis meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Öte yandan kazada yaralanan sürücülerden N.B.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
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