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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis'in durdurduğu araç cephanelik çıktı

Polis'in durdurduğu araç cephanelik çıktı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Kar Maskesi İnşaat Eldiveni İran Seçimleri Cephanelik Terör Örgütü 


- Diyarbakır'da Ramazan bayramı öncesi kaos ortamı oluşturma ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü PKK'ya yönelik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari ve operasyonel çalışmalar kapsamında, durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde, 1 adet roket başlığı, 1 adet roket sevk barutu, 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 10 adet şarjör ve 238 adet fişek, 1 adet tabanca, 1 adet suikast eylemlerinde kullanılmakta olan susturucu takılı tabanca, 50 adet fişek, 1 adet inşaat eldiveni, 3 adet kar maskesi, 1 adet pantolon ele geçirildi. Operasyonda, 5 şahıs da gözaltına alındı.
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