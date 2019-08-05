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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis helikopteri Esra bebek için havalandı - VAN

Polis helikopteri Esra bebek için havalandı - VAN

- Ambulansla bebeğin getirilişi - Helikoptere bindirilmesi ve bebeğin görüntüleriPolis helikopteri Esra bebek için havalandı - Van 'da doğum sonrasında solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edilen bebek, polis helikopteriyle Batman'a sevk edildiVAN (AA) - Van 'da dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, polis helikopteriyle Batman'a götürüldü.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Esra Çokbilici'nin, solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaştı. Van 'da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle yer bulunamaması üzerine bebeğin başka ile sevkine karar verildi.
Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri, bebek için çevre illerde boş yoğun bakım ünitesi olan hastaneleri araştırdı. Batman'daki özel bir hastanede yer bulan sağlık görevlileri, sevk için helikopter talep etti.Durumun iletildiği Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Esra bebeğin polis helikopteriyle Batman'a götürülmesi talimatı verdi.Ambulansla Havacılık Şube Müdürlüğü pistine götürülen bebek, sağlık görevlilerinin gözetiminde kuvözle helikoptere bindirilerek Batman'a sevk edildi.Esra bebek, buradaki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Ekici, bebeğin ailesine "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Polis Helikopteri Solunum Yetmezliği Helikopter 

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