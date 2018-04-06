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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis Haftası kapsamında şehitlikte anma töreni gerçekleşti

Polis Haftası kapsamında şehitlikte anma töreni gerçekleşti

SEHITLIK HAVADAN GORUNTULENMESI

Şehit Anma Töreni Kurban Kesimi Kuruluş Yıldönümü Öğrenciler 

-SEHITLER ICIN DUA
-SEHITLERE KURDELE BIRAKILMASI

( SİNOP ) SİNOP

- Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Polis Sergisi” açıldı, şehitlik ziyareti yapıldı. Polisevinde düzenlenen serginin açılış kurdelesi Vali Vekili İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, kurum müdürleri ve minik öğrenciler tarafından kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projelere ait resimlerin ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin tanıtıldığı sergiyi gezen Vali Vekili İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ekipmanları inceleyerek görevli polislerden bilgiler aldı, Polis Teşkilatının Polis Haftası’nı kutladı. Polis Sergisi’nin gezilmesinin akabinde İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesildi. Yapılan duanın ardından program sona erdi. Şehitlik ziyaret edildi İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesimi sonrasında Sinop Çukurbağı’nda bulunan Sinop Şehitliği ziyaret edildi. Yapılan ziyarette İl Müftüsü Ali Hayri Çelik şehitler için dua etti. Edilen dua sonrası Vali Vekili İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve kurum müdürleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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