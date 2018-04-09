Polis Haftası etkinliğinde ilginç evlilik teklifi

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( RİZE )- Polisten meslektaşına pankartlı evlilik teklifi RİZE



- Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Eren Kara, Rize’de düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Basın ile Emniyet Mensupları arasında gerçekleşen futbol maçına görevli olarak çağrılan kendisi gibi polis olan kız arkadaşı Canan Koçak'a pankart açarak evlenme teklif etti. Rize Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 31 yaşındaki Eren Kara, Ardeşen İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Canan Koçak'a, sürpriz evlenme teklifinde bulunmak için Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'den yardım istedi. İl Emniyet Müdürü Verdi'nin desteğiyle Canan Koçak'a, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ile basın mensupları arasında Rize Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak futbol maçı için görevlendirme yazısı yazıldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncularına tatlı ikramı yapıldı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri, üzerinde Canan Koçak ile Eren Kara’nın fotoğraflarının bulunduğu, üzerinde "Bu canın cananı olup benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Pankartlı teklifi görünce çok şaşıran Canan Koçak’ı pankartın önüne getiren Kara diz çökerek cebinden çıkardığı yüzük ile kendisine evlenme teklifi yaptı. Koçak, kısa bir süre yaşadığı şaşkınlığın ardından teklifi kabul etti. İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, pankartlı evlilik teklifinin ardından yaptığı açıklamayla kendisine böyle bir düşünceyle gelindiğinde olumlu karşıladığını ifade eden Verdi, "İnşallah düğününü de yaparız hep birlikte. Aile saadetlerini görürüz" ifadelerini kullandı. Eren Kara ise evlilik teklifini dün oynanan Çaykur Rizespor-Eskişehirspor maçında yapmayı düşündüğünü ancak imkan bulamadığını dile getirerek "Emniyet Müdürümüz bu konuda bize yardımcı oldu. Herkes bu sürprizin gerçekleşmesi için çok çabaladı. Mutluluğumuza ortak olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Canan Koçak da böyle bir şeyi hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını dile getirerek "Tek bayan olarak beni görevli çağırmışlardı. Tek bayan olduğum için biraz düşünmüştüm ama böyle bir sürpriz beklemiyordum. Herkese, eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için çok farklı bir sürpriz oldu" şeklinde konuştu.



