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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis gibi davranarak hasta çocuğun ailesini dolandırdı

Polis gibi davranarak hasta çocuğun ailesini dolandırdı

şüphelinin asayiş şubeden çıkışı

( ANTALYA ) ANTALYA

Hastane Kamu Hastanesi Mağdur Aile Akalan Solunum Cihazı 


- Antalya'da çocuğu hasta olan bir aileyi yardım bahanesiyle 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Antalya'da bir kamu hastanesinde çocuğu hasta olan aileye kendisini polis olarak tanıtıp güven kazanan şüpheli, aileyi çocuğa solunum cihazı alacağını söyleyerek 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Ailenin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Çalışma başlatan ekipler güvenlik kameraları ve mağdur aileden aldığı ifade doğrultusunda şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K. yapılan operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. (İA-
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