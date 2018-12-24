Polis eniştesi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti

-yakınlarından detaylar

-Cenaze aracından, cenazenin morga konuluşundan detaylar

--Arşiv görüntüler-

-Hastane detayları



( ŞANLIURFA )- Polis öğretmen kayınbiraderini öldürdü- Polis öğretmen kayınbiraderin beylik tabancasıyla vurdu ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tartıştığı polis memuru eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan öğretmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., alt katta oturan ve Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan’ın evine giderek daha önceden tartışma yaşadıkları bir konu nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkaran polis memuru Mehmet Emin B., kayınbiraderi Doğan’a ateş etti. Göğsüne ve boynuna kurşunların isabet ettiği Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen Doğan’ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Emin Doğan’ı beylik tabancasıyla vurduktan sonra meslektaşlarını arayarak kendisini ihbar eden polis memuru Mehmet Emin B., gözaltına alındı. Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara'dan memleketi Şanlıurfa'ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

