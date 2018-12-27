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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis ekipleri, sporda şiddetin önlenmesi için yıl içinde 12 bin 37 spor müsabakasında görev yaptı

Polis ekipleri, sporda şiddetin önlenmesi için yıl içinde 12 bin 37 spor müsabakasında görev yaptı

spor müsabakalarından arşiv görüntü

( İSTANBUL )- Ekipler tarafından toplam bin 359 şahsa işlem yapıldı- Müsabaka sayısı azaldı, işlem yapılan kişi sayısı artı- 2018 yılı içerisinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili rapor açıkladı İSTANBUL

Sporda Şiddet Sayılar Basketbol Muhalefet Spor Müsabakası 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili rapor açıkladı.
Rapora göre ekipler, yıl içinde 12 bin 37 spor müsabakasında görev aldı. Toplam bin 359 şahsa “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen, işlem yapılan şahıs sayısında 2017 yılına göre yüzde 74,63 oranında artış oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmaların açıklandığı rapora göre ekipler, 11 bin 493 futbol müsabakası, 340 basketbol müsabakası, 169 voleybol müsabakası, 35 hentbol müsabakası olmak üzere toplam 12 bin 37 spor müsabakasında görev aldı. Ekipler tarafından toplam bin 359 şahsa “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslar tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi. Müsabaka sayısı azaldı, işlem yapılan kişi sayısı artı 2017- 2018 sezonu ile 2018-2019 sezonu arasında yapılan karşılaştırmalı değerlendirmelerde, müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen, işlem yapılan şahıs sayısında 2017 yılına göre yüzde 74,63 oranında artış gerçekleştiği öğrenildi.
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