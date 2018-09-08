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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri izinsiz gösteriye müsaade etmedi

Polis ekipleri izinsiz gösteriye müsaade etmedi

Güvenlik güçlerinden görüntü

Polis Güvenlik Güçleri İzinsiz Gösteri Basın Açıklaması Kışla 

-Türkdoğan, Bilici ve güvenlik güçlerinin görüşmesi
-Güvenlik güçlerinin açıklamaya izin vermemesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yasaklanmasına rağmen İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Koşuyolu Parkı’nda düzenlenmek istenen eyleme polis izin vermedi. Dün gece geç saatlerde eylemin yapılacağı parka giriş çıkışları kapatan polis, parkın etrafını da bariyerlerle kapattı. İHD Diyarbakır Şubesinde toplanan yöneticiler ve beraberindekiler, açıklamayı şube binası önünde yapmak istedi. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici ile HDP’li bazı milletvekillerinin de bulunduğu grup, bir süre polisle görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, STK temsilcileri ve milletvekillerinin bina girişinde açıklama yapmasına izin verdi. Grup, daha sonra şube binasına geçerek basın açıklamasını içeride gerçekleştirdi.
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