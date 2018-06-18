Polis aşiret kavgasını son anda önledi

-Aşiret kavgası

-Polisin mahalleye baskını

-genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) -- Birecik'te kavgalı oldukları aileye baskın düzenlemeye hazırlanan 10 kişi gözaltına alındı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavgalı oldukları aileye baskın düzenlemek için hazırlık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aşiret kavgası son anda önledi. Evlerde yapılan aramada 10 uzun namlulu silah ele geçirilirken 10 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası polis ekipleri her iki aileyi de takibe aldı. İki kişinin yaralandığı Büyükkaplan ailesinin Yıldız ailesine baskın yapmaya hazırlandığı belirlendi. Olayın aşiret kavgasına dönüşmemesi için düğmeye basan polis ekipleri, Büyükkaplan ailesinin yaşadığı evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken 10 kişi de gözaltına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Dün öğleden sonra Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralanmış, çatışma anı ise cep telefonuyla kaydedilmişti.

