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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı (4) - ADANA

Polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı (4) - ADANA

- Polis aracından görüntü - Ekiplerin zarar gören polis aracı çevresinde inceleme yapması - Ekiplerin çevrede güvenlik önlemleriGÜNCELLEME 2 - Adana 'da terör saldırısı - Polis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen saldırıda 1 polis ile 4 kişi yaralandı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi" - "Yaralıların sağlık durumları çok iyi"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİADANA(AA) - Adana 'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı. - Patlama otobüsünün geçişi sırasında Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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