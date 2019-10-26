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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu - MARDİN

Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu - MARDİN

- Polis aracının tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın karşıdan karşıya geçişine eşlik etmesiPolis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu - Mardin 'de tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın, polis aracının eşlik etmesiyle yolun karşısına geçme anı güvenlik kamerasına yansıdıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu. Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.Trafik polislerin engelli kişiye eşlik etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Aracı Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Trafik Polisi Tekerlekli Sandalye 

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