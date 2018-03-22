Polis aracı dereye devrildi - Vali Yavuz'un açıklaması - TRABZON Haberi
- Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un incelemeleri - Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un açıklamasıGÜNCELLEME 2 - Trabzon 'da polis aracı dereye devrildi - Maçka ilçesindeki kazada bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı - Akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı - Vali Yavuz, şehit olan polis memurunun ailesine taziye ziyaretinde bulundu, yaralı polisi hastanede ziyaret ettiVALİNİN ZİYARETİ EKLENDİTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, görevdeki 3 polis memurunun bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı 02.00 sularında Çatak mevkisinde dereye devrildi.Araçtaki bir polis kaza yerinde şehit oldu, bir polis hafif yaralandı, bir polis ise akıntıya kapılarak kayboldu.Kayıp polis memurunu arama çalışmaları sürüyor. - Polislerin kimlikleri belirlendiKazada şehit olan polis memurunun Yunus Çavdar olduğu bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yerine getirilen görev sırasında Çatak Köprüsü'nden geçen ekip otosunun dereye yuvarlandığı anımsatıldı.Açıklamada, kazada polis memuru Yunus Çavdar'ın şehit olduğu, polis memuru İzzet Kazaz'ın ise hafif yaralı kurtulduğu ifade edildi.Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması için dalgıçların arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Öte yandan, şehit polis memuru Yunus Çavdar için saat 14.00'te valilik önünde tören düzenlenecek.Çavdar'ın naaşı, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - Vali Yavuz'dan şehit ailesi ve yaralı polise ziyaret Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit polis memuru Çavdar'ın Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.Vali Yavuz, şehidin babası İlyas ve annesi Meryem Çavdar ile yakınlarına başsağlığı diledi.Yavuz, aynı kazada yaralanan polis memuru İzzet Kazaz'ı da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde ziyaret etti.Yavuz, yaralı polis memuru Kazaz ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.