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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis AK Parti ve İyi Parti stantlarını demir bariyer ile ayırdı

Polis AK Parti ve İyi Parti stantlarını demir bariyer ile ayırdı

Polisin bariyer kurmasından görüntü

Polis Ak Parti Polis Ekipleri Irak 

-Bariyer ve polisten görüntü
-Polislerden görüntü
-Parti stantlarından görüntü
-Dün yaşanan gergınlıkten farklı planlarda göruntu

( DENİZLİ )- Polis iki parti üyeleri arasında olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı DENİZLİ

- Denizli’de AK Parti ve İyi Parti üyeleri arasında yaşanabilecek olumsuzluğa karşın polis tarafından demir bariyerli önlem alındı. Çınar Meydan da dün 2 partinin açtığı stant da ki partililerin tartışması üzerine bugün polis ekipleri tartışmanın tekrarlanmaması ve kavgaya dönüşmemesi için önlem aldı. Öğleden sonra AK Parti teşkilatı tarafından meydanda sabah saatlerinde açılan İYİ Parti standının yanına çadır kurularak seçim çalışmasına başlanıldı. Dün iki parti üyeleri arasında tartışma yaşanması üzerine polis ekipleri tedbiri elden bırakmadı. Çevik kuvvet iki parti arasında demir bariyerden koridor oluşturarak partililerin bir birlerine yaklaşmalarını engelledi. Tam teçhizatlı olarak gruplar arasında nöbet tutan polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğunu yaşanmaması için yaklaşık 3 saat bölgede bekledi. Ancak bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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