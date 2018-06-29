Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı (1) - ANKARA
- Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın gelişi ve tokalaşması - Uzunbeyli Mahallesi muhtarlığından detaylar - Uzunbeyli Mahallesi sakinlerinden detaylarANKARA - Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Ankara Valisi Ercan Topaca, incelemelerde bulunmak üzere Polatlı'ya geldi.