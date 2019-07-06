Polatlı'da 100 hayvan telef oldu



- Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yassıhöyük mahallesinde 100 hayvan telef oldu. Ankara’nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük mahallesinde hayvancılık ile uğraşan İlhan Adanur'a ait 100 hayvanın hepsi aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98’inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi. İlhan Adanur'un hayvanlara verdiği suyu Sakarya Nehri'nden aldığı belirlenirken, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu. Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Sakarya nehrinden, hayvanların içtiği sulardan ve telef olan hayranlarından numune aldı. Mahalleli, zehirlenmenin Sakarya Nehrindeki sudan olduğunu iddia etti.

