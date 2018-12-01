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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Plakasız modifiyeli araca 2 bin 808 lira ceza ve trafikten men

Plakasız modifiyeli araca 2 bin 808 lira ceza ve trafikten men

Olay yerinden görüntü

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Modifiye 

-Plakasız aracın görüntüsü
-Polis ekipleri inceleme
-Polis ekipleri ceza kesme
-Aracın çekiciye yüklenmesi

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da plakasız, sigortasız, helezon yayları kesik ve abartı egzozla trafiğe çıkan araç sürücüsüne 2 bin 808 TL para cezası kesilerek otomobil trafikten men edildi. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın plakasız bir şekilde drift attığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek plakasız otomobili yakaladı. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın sigortasız, plakasız, helezon yaylarının kesik ve abartı egzozlu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine işlemlere başlayan polis ekipleri sürücü E.Ç.'ye (20) 3 ayrı maddeden işlem yaparak toplamında 2 bin 808 TL para cezası kesti. Trafiğe çıkışa uygun olmayan otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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